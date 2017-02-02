觀光逆勢成長 張花冠盼遊客感受幸福

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嘉義縣政府2日舉辦新春團拜，去年嘉義縣觀光人數逆勢成長，縣長張花冠（中）認為，未來從高跟鞋教堂開始，將有許多與愛情有關公共藝術，讓遊客感受幸福。中央社記者黃國芳攝 106年2月2日

嘉義縣政府今天在縣府中庭舉辦新春團拜，縣長張花冠表示，去年嘉義縣觀光人數逆勢成長，未來從高跟鞋教堂開始，後續將會有許多與愛情有關的公共藝術，讓遊客都能感受幸福。

張花冠今天帶領縣府一級主管及團隊成員，搭配無人機拉起的「雞祥富貴」及印有縣長年輕照片的「正妹向您拜年」，向嘉義縣議會議員、各鄉鎮市長、工商各界貴賓拜年。

嘉義縣政府各界新春團拜由千手觀音表演開場，張花冠上台與舞團一同跳起千手觀音，隨後致詞感謝縣府團隊辛勞與努力，順利度過0206地震、梅姬颱風、霸王級寒流，並強調對於2018年燈會在嘉義，非常有信心。

張花冠指出，去年旅遊人數全國都在大減，反倒是嘉義縣因故宮南院、布袋高跟鞋教堂、阿里山等美麗景點而逆勢成長，躍升到600萬人次。

張花冠說，嘉義有1條23度半北迴歸線，縣府將打造成愛情天際線，從高跟鞋教堂開始，後續將會有許多跟愛情有關的公共藝術，讓來嘉義的遊客都能感受幸福。

張花冠表示，嘉義鐵路高架化原本要先做嘉義市，因嘉義縣民雄與水上鄉為人口數較多鄉鎮，且緊鄰嘉義市，因此，要求行政院以「一次核定、分期完工」來完成嘉義縣市鐵路高架化，並將範圍擴大到民雄與水上，經開會及重新修正計畫後，原則同意「一次核定、分期完工」。1060202

(中央社)