美神盾艦在日本海域擱淺 液壓油大量外洩

舷號54的安蒂坦號巡洋艦屬於提康德羅加級，該型艦問世較早，沒有減低雷達波的匿蹤設計，不過防空能力強大，因此問世30年後仍是美國艦隊主力。(圖/美國海軍)

美國神盾巡洋艦安蒂特姆號(CG-52USS Antietam)，在日本橫須賀軍港外海的東京灣海域發生意外擱淺事件，導致大量的液壓油外洩，幸而未造成人員損失，目前事故原因正在調查中，美國艦隊也正在進行海洋清理。

有線新聞網CNN報導，該事件發生在星期二，據海軍時報(Navy Times)報導，船艦當時為了避風浪下錨，結果在拖曳船錨時發生劇烈抖動，船軸的可變螺距也失去作用，船艦緊急停止操作作，隨後由拖船將巡洋艦拖離該海域入港，不過受損的螺旋槳已外洩液壓油高達1,100加侖，造成海域環境問題。

艦隊發言人杉田京子(Kyoko Sugita)發表聲明稱，「美國海軍正在與日本政府、日本海岸警衛隊合作，一同竭盡全力減少油料外洩對環境的影響。

安蒂特姆號全長173公尺，排水量9800噸，吃水9.5公尺，屬於提康德羅加級(Ticonderoga class)，這艘於1987服役，是美國海軍最早配有相位陣列雷達的神盾軍艦，也是目前美國海軍唯一編制為巡洋艦的軍艦。目前美國仍有22艘提康德羅加級，預計將要進行進代化改裝，以確保每艘艦都可以服役達到35年。以現在幣值計算，每艘巡洋艦的成本約為10億美元。

(中時電子報)