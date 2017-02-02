宜市長：市區河水綠廊帶 今年完工

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宜蘭市長江聰淵今天說，迎接新春，市區歷史建築舊宜蘭縣議會即將在今年修復完成，中山公園新護城河水綠廊帶及「市民之森」計畫等工程也都預定在今年陸續完工。

今天是農曆年後第一個上班日，宜蘭市公所上午在市民活動中心舉辦新春團拜活動，江聰淵率領市公所團隊向外界互道恭喜。

江聰淵表示，新的一年將是一個新的開始，舊宜蘭縣議會歷史空間即將在今年修復完成，中山公園新護城河水綠廊帶以及「市民之森」等工程都將陸續完工。

另外，市公所也將投入約新台幣3億元的經費，利用在水利工程、圖書館及交通運輸等建設上，希望給予市民更好的生活空間品質。1060202

(中央社)