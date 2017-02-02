菲律賓工廠大火 百餘人傷3人失蹤

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菲律賓地方行政長官今天表示，馬尼拉南方1座大型工廠發生大火，造成100多名工人受傷，其中包括3名日本人，至少3人下落不明，另外數千名員工已逃往安全處。

甲美地省（Cavite）省長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）表示，特里亞斯將軍鎮（General Trias）的家科技工業（House Technology Industries）火勢持續將近18小時後，目前已受到控制，不過尚未完全熄滅。

芮慕拉說，10名傷者傷勢嚴重，一些員工從3層樓高的工廠跳窗逃生。家科技工業負責製造組合屋組件，並出口日本。

他表示，員工一共1萬5000人，事發時約1/3人值班。（譯者：中央社周莉芳）1060202

(中央社)