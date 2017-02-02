酒駕腳抽筋 貨車匝道撞到逆向
鄧姓男子今天上午酒後開著貨車從台北要回基隆，行經29號橋時疑似左腳抽筋，不慎撞上水泥護欄爆胎，逆向衝往南下車道，經送醫急救後，因腦出血現正在醫院觀察。
警方調查，有酒駕前科的基隆市50歲鄧姓男子，上午開著藍色小貨車到台北批發蔬果，上午7時多，行駛國道1號要回基隆交貨，正當出隧道口時，疑似左腳抽筋，左前方車頭先是撞上水泥護欄，接著衝往對向南下車道，小貨車才停止。
忠二路派出所員警趕抵現場時，鄧男先是猛灌水，不斷喃喃自語說「完蛋了，沒有工作了」，員警準備將他帶回派出所時，鄧男又全身癱軟無法行走，3名員警見狀，只好合力將他送上警車。
鄧男供稱，上午6時多喝了幾杯保力達後開車出門，因左腳抽筋才會不慎發生車禍，經實施酒測，鄧男酒測值每公升0.27毫克，警訊過程中，鄧男左半身突然再度癱軟，警方立刻將他戒護就醫。
鄧男因腦出血現正在基隆長庚醫院住院觀察，警方也派員到場戒護，後續將依公共危險罪嫌偵辦。1060202
(中央社)
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