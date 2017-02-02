開車太累恍神自撞 警逮攜毒通緝犯
26歲郭姓男子日前開車自撞道路護欄，中市第四警分局黎明派出所員警到場處理，發現駕駛急欲開車脫身，男子卻開車反覆撞護欄，警方攔查車內搜出安非他命等毒品及電子磅秤等證物，還追出他竟是通緝犯，依毒品等罪嫌送辦。
警方日前凌晨接獲報案指稱，一輛自小客車無故在環中路與龍富十路附近自撞，警方到場調查，26歲的郭男開車外出訪友當天往返新竹及台中，疑因體力不堪負荷、精神恍惚而自撞道路護欄，警方發現，郭男疑似急於開車逃離，卻又數度自撞護欄。
警方要求下車接受盤查，郭男指稱他「在等人」，企圖誤導警方僅係車禍案件，還謊報年籍等資料。眼尖的員警發現車內有疑似毒品的結晶體，進一步蒐出安非他命、一粒眠及Ｋ他命咖啡包及疑似混和毒品等物、研磨器及電子磅秤等證物。
員警透過警用小電腦比對，追查出郭男為新北地檢署發布的詐欺罪及妨害自由罪通緝犯，依毒品等罪嫌郭男依法送辦。
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(中時)
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