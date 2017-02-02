2月2日國際濕地日，彰化環保聯盟為彰化海岸請命

彰化縣環保聯盟今天為彰化海岸請命，籲請政府儘速公告為國際級濕地並予保護。鐘武達翻攝

今天2月2日國際濕地日，彰化縣環境保護聯盟為彰化縣美麗的海岸請命指出，彰化海岸是全台灣最大的泥質潮間帶，有豐富多元的生態，籲請政府儘速公告為為國際級重要濕地，並擬定保育計畫，還給彰化海岸應有的保育地位。

彰化環保聯盟理事長蔡嘉陽指出，濁水溪出海口提供大量的泥質在彰化海岸濕地形成全台灣最大的泥質潮間帶，過去大家不了解這廣大的泥灘地重要性，北彰化的彰濱工業區填海造陸消失了3600公頃，2008年南彰化芳苑大城又要規劃國光石化填海造陸約4000公頃。

蔡嘉陽表示，彰化海岸有6公里最寬的潮間帶、數量最多的保育類鳥類及豐富多樣的底棲生物，更有唯一僅存海牛採蚵特有產業文化，這些特色讓彰化海岸濕地早在2006年第一次評選時進入國家級重要濕地名單，2009年第二次評選時，更被列入國際級濕地名單之列，只可惜，當年為了國光石化開發案，名單遭剔除。

他說，如今國光石化早已經胎死腹中，不可能再有重大的填海造陸在彰化海岸進行，為此彰化環保聯盟要為彰化海岸濕地請命，希望它能恢復應有的國際級重要濕地地位，更期盼些主張開發破壞濕地的人士不再扭曲濕地保育法的真諦，也請中央與地方政府儘速擬定彰化海岸濕地保育計畫，保護它。

(中時)