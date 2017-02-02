劉德華墜馬半月 苗僑偉探病認證：快出院了
天王劉德華（華仔）上月17日在泰國拍廣告墜馬受傷，造成骨盆撕裂傷與肌肉拉傷，他入院後曾發聲明：「劉先生遵從醫師建議需約6到8周左右的住院治療及6到9個月的復健及調養」，請外界別擔心，昨(1日)大年初五星友苗僑偉前往探病，透露華仔狀況不錯，應該快出院了。
和劉德華同為當年TVB五虎將之一的苗僑偉，昨和妻子戚美珍現身華仔所在的養和醫院探病，離開時被媒體追問兩人聊了什麼，他表示：「就是談他（劉德華）的傷勢，他不痛了，今天看他精神好很多。」
被問今年是否有給華仔女兒紅包？苗僑偉透露此行目的就是和劉德華互相交換紅包，又問劉德華目前傷勢如何，是否能坐？苗僑偉略顯猶豫表示：「都OK，放心，沒事了！」至於華仔出院日期，苗僑偉則給了眾人放心答案：「快了！沒事」。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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