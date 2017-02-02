機捷試營運Uber暫停 鄭運鵬喻交通奇特日

今天是春節過後第一個上班日，機捷試營運是預期中的大事，Uber突然宣布暫停在台灣的服務，民進黨立委鄭運鵬在臉書形容今天是「交通奇特日」。

鄭運鵬說，機場捷運歷經10年工程，其中5年通車跳票，今天開始試營運，Uber在台灣營業4年，今天宣布暫停服務，今可說是是台灣交通領域一個奇特的日子。

鄭運鵬認為，機捷通車，代表新政府有能力收拾殘局，把5年沒辦法達標營運的爛攤子，重整上路；Uber收攤，代表新政府有執法的意願和魄力，過去4年放水讓Uber違法營運，也沒有能力拉下來管理，才造成今天的悲劇。

鄭運鵬說，Uber長期營業不納稅、駕駛不納管、乘客不納保，賺取暴利，本來就不應該長期經營。

Uber今天公布4年來服務了1500萬趟旅次，鄭運鵬說，如果平均一趟只算新台幣100元，就是15億元的營業額，但根據他的了解，Uber累積納稅不到3000萬元，顯然規避納稅。

鄭運鵬建議交通部，今天開始，不管Uber要不要繼續在台灣經營，就應該把行動裝置配對、定位、規劃的系統，納入新一代的計程車管理標準，甚至要整合進下一代的里程表裏。政府要領頭發揮台灣高度資訊及電子技術力。

另交通部應更開放多元化計程車方案，讓計程車司機可以跨車行，讓業者可以跨直轄市，鄭運鵬認為，這樣台灣的本土Uber才有可能發展得起來，計程車司機才能因科技的進步，得到更多的收入，乘客也才能得到更高品質的服務。1060202

(中央社)