拍賣歌仔戲服 用演的吸買氣
法務部行政執行署屏東分署將於7日下午3時30分拍賣查封的動產，其中有6套歌仔戲服及4件頭套，為了吸引買氣，當天將由役男穿戴粉墨登場，希望能順利將戲服拍賣出去。
屏東分署表示，這些戲服和頭套是查封歌仔戲團動產查扣的，在法拍市場上很少見，如果以傳統靜態展示方式拍賣，預料將無人聞問，為了使歌仔戲服可以一推出就拍定，當天將由6位化上大濃妝的替代役男穿上戲服、戴上頭飾，表演歌仔戲暖場後，再由拍賣官喊價拍賣。
屏東分署指出，這6位替代役男對於台灣傳統特色的歌仔戲十分陌生，特別上Youtube查詢一些膾炙人口的歌仔戲橋段，跟著影片學身段、走位，還反串女角。
屏東分署表示，這6件歌仔戲服手工精細、件件華麗，除了歌仔戲同業外，喜愛傳統民俗文化的民眾也可以買來收藏，拍賣不訂底價。
7日當天的拍賣還有全新的衣櫥、書桌、床頭櫃、四斗櫃、全新的液化LPG瓦斯爐、39吋中古液晶大同電視、陽信商業銀行及南山人壽公司的股票、12瓶750ML月樽紅麴葡萄酒、2輛中古汽車、賓士汽車中古輪圈、以及不定底價的紅木茶盤、鼠牛羊狗等動物造型的茶壼、老茶。
另外，也將拍賣報廢物品，例如乾枯的龍柏、辦公椅、冷氣機、電腦、影印機等物品。1060202
(中央社)
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