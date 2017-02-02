頭痛用熱敷緩解？　醫師：隨意熱敷小心中風

醫師提醒，頭痛原因多，若隨意熱敷可能造成反效果。（倪浩倫攝）

現代人工作忙、壓力大，常有頭痛問題。網路近來流傳，使用熱敷墊可以治療頭痛，卻遭衛福部食藥署駁斥，指稱若貿然熱敷，有腦充血的可能。醫師表示，頭痛原因多，若因肌肉僵硬、壓力緊張而起，熱敷按摩有望紓解，但若是因顱內壓、腦血管異常引起，熱敷反而易造成血管破裂，嚴重將導致中風。

食藥署今在署內官網闢謠專區指出，網路流傳「有人說在頭部使用熱敷墊可以治療頭痛，這是真的嗎？」指出熱敷可以提升患處的溫度，使血管擴張、促進血液循環，增加身體代謝效率，以達到緩解痠痛、舒緩肌肉等功用；但頭部使用熱敷墊會造成顱內壓升高，導致頭痛、噁心、眼花，甚至腦充血，因此切勿使用熱敷墊於頭部。

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，頭痛有許多原因，若屬於壓力大、緊張、肩頸痠痛引發的頭痛，痛處常發生在後腦杓，此時透過按摩、頸部熱敷等方式，確實能達到舒緩的效果，但若是其他原因．則恐會有反效果。

振興醫院腦中風中心主任尹居浩說，偏頭痛是腦內「神經傳導物質失調」，熱敷沒有效果；若是顱內壓升高、動靜脈畸形、腫瘤引起的頭痛，一經熱敷，血流會因血管擴張而增加，導致病情惡化；他補充，外傷造成的慢性出血、動脈瘤、血管硬化等情形，都是顱內壓升高的原因。

黃國晉表示，當血流增加，除了讓病情惡化，若又搭配血管破裂，恐導致中風；他提醒，一般人無法得知頭痛的真正原因，故當頭部久痛不癒，應儘速就醫檢查，接受最適當的治療。食藥署補充，熱敷時間應以15~20分鐘為限，若直接接觸皮膚、溫度不宜超過45度，有隔著毛巾衣物則可達50度，避免造成局部燙傷。

(中時)