「小雨點」金銘近況曝光 現身機場無人識

童星出身的金銘演過多部瓊瑤電視劇。(圖／翻攝自微博）

金銘近日現身機場無人識。（圖／翻攝自鳳凰娛樂)

大陸女星金銘曾演過《婉君》、《雪珂》、《青青河邊草》等多部瓊瑤電視劇，更以「小婉君」、「小雨點」兩個經典角色，成為家喻戶曉的童星，近日她低調現身機場，卻沒什麼人認出來。

金銘長大後以課業為重，還考進北京大學國際關係學院，是個品學兼優的高材生，因此演藝作品相對減少，後她進煤礦文工團工作，成為話劇演員，現偶爾能看到她在一些電視劇現身，不過都是戲份不重的配角。

近日，她素顏低調現身機場，自己辦理拖運手續，在人群中穿梭卻沒什麼人認出來，現36歲的她，留著短髮、穿著休閒簡單，星味確實消失不少，不過仍算保養得宜，臉上看不出什麼歲月痕跡。

(中時電子報)