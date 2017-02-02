中市家電維修與回收物再利用課 免費參加
台中市政府環保局持續推廣簡易家電維修及回收物再利用，2月將於環保局「清淨園區」及豐原區「維修咖啡館」舉辦舊衣、旗幟布再利用、小家電維修、環保酵素及環保肥皂製作等共9場互動式教學課程，採一對一學習，活動免費參加。
環保局指出，該局「維修咖啡館」自前年開始，至今共舉辦維修講堂22場次，365人次參與，今年2月份將辦理9場次維修教學課程，由資源回收志工教導民眾簡易家電維修及其他回收物再利用製作，活動免費，歡迎至環保局官網「資源回收網維修咖啡館維修平台活動」查詢。
曾參與維修互動課程的民眾劉先生說，家裡常用的小家電，如吹風機或電風扇等電氣用品，容易因為頭髮或灰塵跑進機器內部，導致無法啟動運轉；像這些小故障情形只要動手拆開，進行簡易檢測或將裡面的毛髮灰塵清除掉就可繼續使用，不但可延長小家電的壽命，又可節省購買新家電的費用，一舉數得。
環保局表示，「清淨園區」綠行動生活館位於北屯區中平路987號、「維修咖啡館」位於豐原區資源回收場內(豐原區國豐路一段699號，三豐路西面國道四號道路高架橋下），每月資源回收志工皆不定時排定各項維修課程，相關資訊可來電04-22276011分機66415(陳先生)、66414(黃先生)、資源回收專線04-22294025，或至台中市資源回收網維修咖啡館維修平台活動查詢。
(中時)
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