竹縣府新春團拜 雞年繼續開源節流

今天是大年初六開工日，新竹縣政府特別舉行新春團拜茶會。（陳育賢攝）

今天是大年初六開工日，新竹縣政府與議會均舉行新春團拜茶會，縣長邱鏡淳（右五）也特別至議會向議長張鎮榮（右四）及所有議員拜年。（陳育賢攝）

新竹縣政府2日舉行新春團拜，縣長邱鏡淳也特別率縣府1級主管前往縣議會的新春團拜茶會向議長張鎮榮、副議長陳見賢暨全體議員拜年，邱鏡淳並針對目前的財政困難表示，縣府會開源節流繼續向前行，以有限的財源發揮最大的績效。

邱鏡淳表示，感謝縣府同仁過去1年的努力，讓竹縣各項建設成果有目共睹，新的1年期許大家再接再厲，從自信中走出自己的方向，相信新竹縣的明天會更好。

邱鏡淳同時表示，今年1月已針對非法定社福支出進行調整、改進，縣府會開源節流繼續向前行，以有限的財源發揮最大的績效。

另，在衛福部支持下，中國醫藥大學附設醫院及台大新竹生醫園區醫院均已動工，張學良文化園區則邀請國際級藝術大師規畫「俑之生」圖書館。

此外，設於內灣國小的劉興欽動漫館即將完成，未來將是一線九驛的亮點之1；竹北的遠東新世紀購物中心及竹東中興路到科學園區力行路道路都在積極推動中。

展望新的1年，縣府團隊會加緊腳步，辦好3月的全國原住民族運動大會、8月的2017世大運，以及10月的張學良兩岸3館年會。

議長張鎮榮則表示，他肯定在拮据的財源下，縣府陸續完成交通、學校建設，改善竹縣醫療品質、興建竹北國民運動中心，打造樂齡宜居的健康城市。

(中時)