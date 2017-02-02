替補大谷呼聲高 武田翔太有覺悟

如大鼓祥平退出經典賽，軟銀武田翔太替補呼聲最高。(資料照，中央社)

目前「二刀流」大谷翔平昨確定無法以投手身分代表日本出戰經典賽，今繼續傳出右腳踝恐需開刀休養，退出經典賽代表隊可能性極大，如要找人替補，目前軟銀的武田翔太呼聲最高，他也表示，在經典賽用球適應上面沒有問題。

武田翔太目前連兩年球季都繳出雙位數勝投，2014美日棒球對抗賽、2015年12強棒球賽，以及去年的台日職棒交流賽，都是日本代表隊球員之一，目前被視為有力的替補人選，他說，目前還沒有聽說，不過會有覺悟做好準備。

武田翔太在去年11月的日本強化試合也有先發出賽，面對墨西哥，主投4局被擊出3支安打，失1分，拿手曲球讓墨國打者一籌莫展，飆出6次三振。

目前武田翔太也在春訓積極訓練，今也用日職用球進行練投，狀況不錯，武田翔太指出，因為有做好緊急替補的準備，所以也都有拿經典賽用球做練習，適應上絕對沒有問題。

(中時電子報)