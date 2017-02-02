春節後甄選開跑 2月備戰關鍵

我要評比

多數人的春節假期已經結束，但學生還在放寒假，對高中應屆畢業生來說，將面臨升學的考驗，大學甄選在3月展開，2月則是備戰期。

學科能力測驗於春節前結束，大考中心近期進入閱卷階段，預計本月4日舉辦記者會，說明學測國文、英文非選擇題評分原則，並開放參觀閱卷情形以昭公信。

中小學開學是2月13日，學測成績單預計於2月16日寄發，大考中心當天也會公布各科級分與總級分人數百分比累計表、各科五標等。

大學甄選第一階段報名在3月8日至10日，在這之前，考生必須以自己的學測成績估算落點，找出興趣志向相符的校系。

3月16日公告第一階段篩選結果，3月底至4月是第二階段指定項目甄試時間，由各校系自行安排，預計4月27日前公告錄取名單。

根據大學甄選入學委員會統計，106學年度「繁星推薦入學」名額1萬7589個，「個人申請入學」名額5萬5954個，都較前一年度增加。比較學測報名人數為12萬多人，幾乎每2人就有1人有機會透過甄試找到就讀學校。1060202

(中央社)