回收再利用 中市府辦免費互動教學課程

台中市環保局推廣簡易家電維修及回收物再利用，於2月份舉辦小家電維修、回收物再利用等9場互動教學課程，採一對一學習，活動免費參加。

環保局於2月份在「清淨園區」及豐原區「維修咖啡館」舉辦舊衣、旗幟布再利用、小家電維修、環保酵素及環保肥皂製作等共9場互動式教學課程，由資源回收志工教導民眾簡易家電維修及其他回收物再利用製作，想參加者可以上環保局官網查詢報名方式。

曾參與維修互動課程的劉先生說，家裡常用的小家電，如吹風機或電風扇等電氣用品，容易因為頭髮或灰塵跑進機器內部，導致無法啟動運轉，像這些小故障只要動手拆開，進行簡易檢測或將裡面的毛髮灰塵清除掉就可繼續使用，不但可延長小家電的壽命，又可節省購買新家電的費用，一舉數得。

位於北屯區中平路的「清淨園區」綠行動生活館及豐原區國豐路一段的「維修咖啡館」，每月資源回收志工皆不定時排定各項維修課程，相關資訊可電洽環保局資源回收專線，或上台中市資源回收網維修咖啡館維修平台活動查詢。1060202

(中央社)