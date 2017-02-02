避免駭客干預 荷蘭大選將人工計票

我要評比

荷蘭內政部長普拉斯特克今天表示，下月大選將以人工計票方式開票，避免讓駭客有機可趁，對電腦軟體動手腳，進而左右選舉結果。俄羅斯被控在背後支持歐洲的極右運動勢力。

普拉斯特克（Ronald Plasterk）致函國會表示：「我無法排除可能有國家試圖影響荷蘭政治決議和公眾意見，從中得利。」

荷蘭3月15日舉行大選，展開歐洲關鍵選舉年，由於歐洲大陸極右和民粹型政黨勢力上升，荷蘭這場大選受到密切關注。

繼美國情治機構指控，俄羅斯可能干預美國去年11月大選，協助川普勝選，荷蘭官員對可能的網攻跡象提高警覺。

普拉斯特克告訴國會，擔憂荷蘭選舉委員會使用的「軟體易受攻擊」，「引發下屆大選是否可能被操弄的問題」。

英國廣播公司（BBC）報導，普拉斯特克說：「不容許絲毫疑雲。」（譯者：中央社羅苑韶）1060202

(中央社)