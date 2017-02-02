縮短新藥審查 政院擬成立藥物審查中心
行政院院會今天決議，未來將設立行政法人國家藥物審查中心，專責辦理藥品與醫療器材技術資料審查，以提升審查效率、達到財務自主。
行政院上午舉行院會，通過修正「國家藥物審查中心設置條例草案」，並擬配合修正藥事法，函請立法院審議。
行政院指出，衛生署於民國87年捐助成立「財團法人醫藥品查驗中心」，委託該中心執行藥物申請查驗登記及臨床試驗的技術資料審查等任務。但此外政府還會再委託其他單位，並非由單一機構審查，容易有重複審查狀況，且查驗中心財務仰賴國家預算，經費不穩定。
行政院上午舉行院會後記者會，衛福部次長何啟功表示，為提升藥物上市跟醫療器材審查的品質與效率，衛福部參考日本藥物跟醫材制度，規劃設立行政法人的國家藥物審查中心，專責辦理藥品跟醫療器材的技術性資料審查。
何啟功表示，成立藥物審查中心與修正藥事法的重點，在於縮短藥物與醫療器材的查驗登記程序，將三階段申請程序縮短為兩階段，廠商只要先通過藥物審查中心的技術性資料審查，即可向食藥署取得許可證。
至於審查程序可以縮短多少時間？何啟功說，藥品種類很多，他目前無法回答明確數字，但若能縮短時間1到2個月，就算很厲害。
何啟功說，另外最重要的則是財務部分，過去是由國家預算補貼查驗中心，改成立行政法人後，希望借由收費審查機制，達到財務自主目標，希望未來收費能跟國際接軌，不要太便宜，但也不要高於國際水平，讓審查中心能自給自足。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。