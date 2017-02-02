縮短新藥審查 政院擬成立藥物審查中心

行政院院會今天決議，未來將設立行政法人國家藥物審查中心，專責辦理藥品與醫療器材技術資料審查，以提升審查效率、達到財務自主。

行政院上午舉行院會，通過修正「國家藥物審查中心設置條例草案」，並擬配合修正藥事法，函請立法院審議。

行政院指出，衛生署於民國87年捐助成立「財團法人醫藥品查驗中心」，委託該中心執行藥物申請查驗登記及臨床試驗的技術資料審查等任務。但此外政府還會再委託其他單位，並非由單一機構審查，容易有重複審查狀況，且查驗中心財務仰賴國家預算，經費不穩定。

行政院上午舉行院會後記者會，衛福部次長何啟功表示，為提升藥物上市跟醫療器材審查的品質與效率，衛福部參考日本藥物跟醫材制度，規劃設立行政法人的國家藥物審查中心，專責辦理藥品跟醫療器材的技術性資料審查。

何啟功表示，成立藥物審查中心與修正藥事法的重點，在於縮短藥物與醫療器材的查驗登記程序，將三階段申請程序縮短為兩階段，廠商只要先通過藥物審查中心的技術性資料審查，即可向食藥署取得許可證。

至於審查程序可以縮短多少時間？何啟功說，藥品種類很多，他目前無法回答明確數字，但若能縮短時間1到2個月，就算很厲害。

何啟功說，另外最重要的則是財務部分，過去是由國家預算補貼查驗中心，改成立行政法人後，希望借由收費審查機制，達到財務自主目標，希望未來收費能跟國際接軌，不要太便宜，但也不要高於國際水平，讓審查中心能自給自足。1060202

(中央社)