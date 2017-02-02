藍台商黨代表餐會 洪郝詹同台搏支持
表態參選黨主席的國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌和前副主席詹啟賢，今天都出席大陸台商黨代表餐會。郝龍斌說，同台不會尷尬，都是君子之爭，會協助台商反映他們的問題。
國民黨主席選舉5月20日改選，目前表態參選的包括洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢、前副總統吳敦義和北農總經理韓國瑜。
國民黨大陸台商黨代表春節聯誼餐會中午在台北福容大飯店包廂內舉行，台商黨代表約有10多人出席，不開放媒體採訪，洪秀柱、郝龍斌和詹啟賢都出席致意。國民黨秘書長莫天虎也在場。
郝龍斌會後指出，閒聊時很多台商都談到，政府不認同九二共識，導致兩岸關係緊張，經營不順利，兩岸和平穩定不僅對台商，對台灣經濟發展、國家安全都有很大幫助，在這個情況下，民進黨政府要了解國家需要，做出最好的決定。
郝龍斌說，國民黨現在是在野黨，會協助台商反映他們問題，能做的事情全力去做。
為爭取支持同台是否尷尬？郝龍斌說，「（氣氛）很好，都是君子之爭」，透過選舉把國民黨過去的一人說了算的宮廷文化、外鬥外行、內鬥內行的形象一掃而空，讓大家看到嶄新的國民黨。
詹啟賢表示，過年台商回來台灣，特別前來致意。離場時，他巧遇福容飯店廚藝總監阿基師，並與阿基師合影。詹啟賢笑說，他和阿基師同時看到，互相吸引。阿基師被問到是否為國民黨員時表示，自己是「福容黨」。1060202
(中央社)
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