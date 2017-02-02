駐巴拉圭大使館辦理獎學金記者會
中華民國駐巴拉圭大使俞大?與巴國教育部次長希梅尼茲（Maria del Carmen Gimenez）及計畫部代理部長費南德茲（Emiliano Fernandez）等當地時間1日共同主持獎學金文宣記者會。
俞大?致詞表示，政府致力協助友邦培育高等人力，自1991年迄今已提供304名獎學金予巴拉圭青年學子，其中約100多人已學成歸國，蔡英文總統去年6月訪巴期間，宣布巴國獎學金名額由14名倍增至28名，其中23名為攻讀學士學位、5名為碩博士學位。
俞大?續以臺灣社會安全便利及教育品質優良等因素，鼓勵巴國學子申請我政府提供的各項獎學金計畫。希梅尼茲及費南德茲均致詞感謝中華民國政府長久以來對巴國教育及文化領域提供協助，並盛讚臺巴教育合作計畫意義非凡，使巴國學子有機會赴臺接受優質高等教育，開拓國際視野，返巴後貢獻所學，對巴國國家經社發展極具助益。
大使館秘書劉姵君繼介紹外交部及科技部「臺灣獎學金」、國合會「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」、教育部「華語獎學金」及「亞太研究數位學習碩士在職專班」計畫內容、申請資格及申辦日期等資訊。
會後，應邀出席的巴拉圭「留臺校友會」會長阿魯亞（Julio Arrua）、秘書長馬丁尼茲（Marya Josse Martinez）、行政秘書高托（Flora Gauto）等人，以及刻在台就讀返巴休假之獎學金生希梅尼茲（Gonzalo Jimenez）及巴伯沙（Junior Barboza）也接受採訪，與巴國民眾分享在台生活及求學經驗。1060202
(中央社)
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