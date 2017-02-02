伍茲2日打歐巡 杜拜菁英賽「賺出場費」

前球王伍茲本周參加歐巡杜拜菁英賽。(美聯社資料照)

美巡2日晚上在亞歷桑那進行鳳凰城公開賽，前球王伍茲不打這場比賽，反而跑去打歐巡的杜拜沙漠菁英賽，畢竟不論這場比賽晉級與否，至少估計有上百萬美元的「出場費」可拿。

伍茲去年12月初在自己作東主辦的世界挑戰賽復出，惟在17位參賽者中只獲得第15，隔了1個多月，再上周在農保公開賽參加個人2017年第1場比賽，但只打36洞就吞下生涯第16場被淘汰，距東山再起還有一段路要走。

這位生涯贏得包括14座大賽在內共79座美巡冠軍的前球王，復出之前與之後，被是媒體報導的焦點球星，但從復出以來的2場表現來看，顯然已難在美巡靠佳績賺取豐渥獎金，不過，他的過去的威名還是很值錢，還是可以拿到可觀的出場費參加美巡以外的巡迴賽，也許這是他本周打杜拜沙漠菁英賽的目的之一。

對伍茲而言，現在追逐的目標無非再奪4大賽冠軍、進而挑戰「金熊」尼克勞斯保持的大賽18冠紀錄。而2017年第1場4大賽美國名人賽將於4月舉行，距開打還有約2個月，由於期間是他的調整期，到美巡或歐巡比賽，最終目的都在藉比賽打出好球感。

(中時電子報)