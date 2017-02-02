大過年偷贓車代步趴趴走　遭警逮送辦

汽車修配廠陳姓員工，大過年竊車代步閒逛，遭警逮捕。（陳淑芬翻攝）

在汽車修配廠工作的陳姓男子，小年夜在火車站招不到計程車，竟偷了一部機車代步回家，過年期間騎著贓車到處閒逛，警方循線追查鎖定動向，在30日大年初三將他逮捕送辦。

第五分局北屯派出所日前接獲報案機車遭竊，警方追查發現贓車在過年期間仍有人騎乘，密集出現在北屯區東山路一帶，警方持續監控比對縮小活動範圍及時段，大年初三當天在傍晚5時許在東山路段將他逮捕到案。

陳男指稱，他26日在太原火車站下車後，原本想要搭計程車回家，但恰巧現場招不到計程車，他發現路旁有部老舊機車，心生歹念用自己的機車鑰匙試開，竟然能發動，他就竊走代步使用。

警方呼籲，機車使用期限若超過十年以上，龍頭鎖多易鬆動，建議及時更換，免得淪為竊取目標。訊後，警方依竊盜罪嫌將陳男移送法辦。

(中時)