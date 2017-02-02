元宵賞燈 高鐵加開38班列車

台灣燈會期間，高鐵雲林站周邊將有動線管制，交通管制時間自2月8日起至2月19日。圖／台灣高鐵提供

台灣燈會從下周六（11日）到19日在高鐵雲林站站前廣場熱鬧舉辦。台灣高鐵於燈會期間加開38班次列車，其中34班為全車自由座列車，加開的各車次商務車廂座位及每週日加開的北上兩班車次，將自2月4日（六）凌晨零時起開放預購。

高鐵指出，配合台灣燈會舉辦，並提供充足運能服務前往雲林賞燈的旅客。燈會期間加開的區間加班列車，皆為停靠雲林站各站停靠的全車自由座列車。此外，每日傍晚17時以後停靠雲林站的定期班次，也配合疏運賞燈人潮，特別將自由座車廂調增至5節，相關乘車資訊可到台灣高鐵企業網站查詢。

今年台灣燈會移師雲林舉辦，高鐵特別結合在地觀光資源，並規劃高鐵燈會套裝行程，提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。

高鐵表示，燈會疏運期間人潮眾多，呼籲搭乘自由座的旅客可一次購買去回程車票；搭乘對號座的旅客則提前訂位取票，即可到站直接搭車，節省排隊時間。持定期票、回數票或悠遊聯名卡的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。

(工商)