贏奧地利、日本!全球21個宜居國家 台灣奪第一
全球最大旅外人士網站InterNations調查顯示，台灣因健全醫療制度、合理物價水平，摘下全球宜居國家榜首，第二名為空氣清新、水質澈淨的奧地利，第三名則由交通建設完善、醫療水平高的日本奪下。
InterNations邀請14300位、來自174個國家的外籍人士，依據交通便利性、休閒活動、個人性福度、健康與福利、安全性等層面，評價各國家宜居性。結果顯示，台灣在醫療制度、物價水平層面表現亮眼，最終擊敗20國，成為此次調查的最大贏家。
以下為全球宜居國家前21名榜單↓
1.台灣
2.奧地利
3.日本
4.西班牙
5.哥斯大黎加
6.馬爾他
7.捷克
8.新加坡
9.德國
10.瑞士
11.韓國
12.加拿大
13.紐西蘭
14.葡萄牙
15.法國
16.澳洲
17.盧森堡
18.厄瓜多
19.芬蘭
20.匈牙利
21.丹麥
(中時電子報)
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