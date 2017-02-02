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贏奧地利、日本!全球21個宜居國家 台灣奪第一

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台灣奪全球宜居國家冠軍
台灣奪全球宜居國家冠軍。(圖/shutterstock提供)

全球最大旅外人士網站InterNations調查顯示，台灣因健全醫療制度、合理物價水平，摘下全球宜居國家榜首，第二名為空氣清新、水質澈淨的奧地利，第三名則由交通建設完善、醫療水平高的日本奪下。

InterNations邀請14300位、來自174個國家的外籍人士，依據交通便利性、休閒活動、個人性福度、健康與福利、安全性等層面，評價各國家宜居性。結果顯示，台灣在醫療制度、物價水平層面表現亮眼，最終擊敗20國，成為此次調查的最大贏家。

以下為全球宜居國家前21名榜單↓

1.台灣

2.奧地利

3.日本

4.西班牙

5.哥斯大黎加

6.馬爾他

7.捷克

8.新加坡

9.德國

10.瑞士

11.韓國

12.加拿大

13.紐西蘭

14.葡萄牙

15.法國

16.澳洲

17.盧森堡

18.厄瓜多

19.芬蘭

20.匈牙利

21.丹麥

(中時電子報)

關鍵字：台灣宜居國家醫療制度
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