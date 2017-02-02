幫兒撿遙控船 父沉湖底至今未尋獲

我要評比

兒子邊哭邊跟著警消人員搜尋沉入湖底的父親。（謝佳潾攝）

警消人員2時獲報後，至下午3時仍未尋獲羅父。（謝佳潾攝）

今天下午1時許，1名男童與父親到屏東麟洛公園內的湖畔玩遙控船，遙控船因故掉進湖中，50多歲羅姓父親趕緊跳到水裡撿回遙控船，不料將船丟上岸後，疑似體力不支，沉入滿是泥沼的湖底，警消人員2時獲報後，至下午3時仍未尋獲羅父。

(中時)