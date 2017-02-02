和柱講啥？馬：國家機密，說了會被告洩密
國民黨今（2）日上午舉行新春團拜，與會人員除前總統馬英九外，還有將角逐下任黨主席的洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢；活動後有媒體好奇坐在一起的馬、洪聊了什麼，馬表示講出來的話他會被告洩密。
活動期間，馬英九坐在洪秀柱與吳敦義中間，郝龍斌則坐在吳及詹啟賢之間；因此，活動結束後，有媒體詢問，馬和洪談了些什麼內容，馬趕緊告訴洪，「這是國家機密不能隨便說，妳講的話我會被告洩密啊。」
而當被問到與吳敦義講了什麼時，馬英九稱「那更不能講！」吳則答覆媒體，馬英九曾擔任兩屆總統，又是前國民黨主席，以他的高度，絕對不會說出自己心裡希望誰能當選下任黨魁，「這是一定的道理。」
(中時電子報)
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