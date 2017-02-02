台灣燈會高鐵加開38班車 9成自由座

我要評比

2017台灣燈會11日至19日將在高鐵雲林站站前廣場舉行。台灣高鐵特別加開38班次列車，其中約9成共34班為全車自由座（商務車廂除外）。

台灣高鐵說，加開的各車次商務車廂座位及每週日加開的北上1318車次以及1328車次，4日凌晨零時起開放預購。

另為配合2017台灣燈會在雲林，台灣高鐵特別結合在地觀光資源，在燈會期間規劃高鐵燈會套裝行程，並提供高鐵假期、飯店聯票與交通聯票等多樣化優惠旅遊產品，方便旅客彈性規劃旅程。1060202

(中央社)