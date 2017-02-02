印尼航空降落打滑 無人傷亡

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搭載130名乘客的印尼航空班機今天在暴雨中降落機場時滑出跑道，所幸無人傷亡。

法新社報導，這起衝擊印尼飛安的最新事故發生於昨天晚間，印尼國家航空公司印尼航空（Garuda）執飛的波音737-800飛機在日惹市（Yogyakarta）機場降落時偏離跑道。

位於爪哇島的日惹國際機場在事故發生後關閉，當局表示，為了將飛機從該處移開，機場將一直關閉至今天下午。

相關起降服務都遭到取消，預定抵達這個繁忙機場的班機則轉降鄰近的梭羅市（Solo）機場。（譯者：中央社許湘欣）1060202

(中央社)