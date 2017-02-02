無殼蝸牛注意 大龍峒公宅開始受理申請

台北市都市發展局今天指出，大龍峒公共住宅今天起至15日受理申請，共有1房型11戶、3房型34戶，租金從新台幣1萬2400元至2萬3100元不等，並附基本家具。

都發局表示，大龍峒公共住宅（承德路3段212號及212之2號）已在1月20日公告招租；今天起至15日受理申請；明天起至4日，每天上午10時至下午4時開放民眾參觀。

都發局指出，這次公宅一共公告45戶，分1房型11戶、3房型34戶，每戶均配有瓦斯爐、抽油煙機、流理台、熱水器、冷氣機、床組衣櫃、燈具等，方便讓民眾直接入住。

租金部分，自1萬2400元至2萬3100元不等，申請條件必須「年滿20歲」、「台北市民」、「1房型人口數1人、3房型3人以上、已懷孕者2人即可（須持醫院證明）」、「家庭成員無在雙北、基隆及桃園持有自宅」及「月薪5萬3067元以下」。1060202

(中央社)