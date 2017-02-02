澳網冠軍許育修 為台灣女網首秀擲銅板

澳網青少年男雙冠軍之一的許育修今天為WTA台灣女網公開賽擲銅板，決定誰先發球，還是高三的他靦腆地說，第一次在這麼大的比賽擲銅板，被邀請來覺得很意外。

世界女子職業網球協會（WTA）台灣公開賽總獎金25萬美元，今天邁入第4天會內賽。

許育修為捷克選手斯尼科娃（Katerina Siniakova）和中國大陸彭帥的賽事擲銅板，彭帥最後以6比1、6比3獲勝，晉級單打8強。

許育修和中國大陸的趙靈熙上週榮獲澳網青少年男雙冠軍，許育修今天受訪時表示，對於未來朝向職業，還要看家中經濟狀況，目前沒有想那麼多，能走多遠是多遠，不能太急。

澳網是四大滿貫賽之一，球星雲集，雖然許育修是首次參加滿貫賽，但他沒有特別迷哪位球星，僅簡單地說，欣賞法國選手蒙菲爾斯（Gael Monfils），「覺得他打球很帥，是黑人，感覺很有爆發力，也享受在比賽當中。」

能在澳網獲得殊榮，許育修也再次感謝母親，「她都不會讓我做家事，希望我專心打球。」1060202

(中央社)