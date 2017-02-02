台灣之「光」發現完整膠原蛋白 恐龍孵育有望

電影「侏羅紀公園」的恐龍再現不是夢。國家同步輻射研究中心博士李耀昌所率研究團隊，透過加速器光源檢測距今1.95億年前的恐龍化石，並發現完整膠原蛋白，獲「自然通訊」刊登。

國家同步輻射研究中心今天表示，此國際研究團隊成員包括中心成員李耀昌、江正誠、黃佩瑜、王俊杰及陳慶曰，以及加拿大多倫多大學教授瑞茲（Robert Reisz）、國立交通大學博士鍾昭宇、國立中興大學榮譽教授黃大一、國立中央大學教授張榮森與向陽基金會博士廖正豪。

電影「侏羅紀公園」劇情裡提到，有科學家從琥珀內的蚊子體中提取出恐龍血液，並從中取得DNA後、再進而複製出恐龍；不過，目前現實世界中，迄今仍無確切證據顯示能取得恐龍的血液與DNA。

李耀昌受訪時指出，「侏羅紀公園」所演的恐龍再現不是夢，研究團隊花費約兩年時間研究，利用同步輻射中心的加速器光源進行非破壞性檢測，在1.95億年前雲南祿豐龍肋骨化石的微血管通道中，發現完整的膠原蛋白及赤鐵礦微粒聚晶（Hematite)。

他說，這項研究結果較目前現有任何類似研究發現，還要早至少1億2000萬年，是目前已知全球最老、保存完整的膠原蛋白。

「要複製恐龍，最快就是找到DNA，但生物學家指出其最久僅能保存達521年，否則就會壞掉」，李耀昌表示，現在要複製恐龍無法從基因做，但蛋白質為不同胺基酸所組成的聚合物，從胺基酸中則可找出DNA序列，透過這次研究成果進行倒推，未來就極可能找出恐龍DNA序列方式，恐龍再現不是夢。

李耀昌認為，即便台灣同步輻射光源亮度目前仍領先全球，但各國也都有相關研究設備，這項研究成果卻領先全球，主要關鍵除了納入先進技術外，最重要的是有古生物研究成員參與，目前相關研究仍在進行，若能納入更多足夠的恐龍化石樣品，新研究成果則可望加快腳步，揭開恐龍起源及演化之謎。

同步輻射研究中心表示，李耀昌所率帶領研究團隊，透過使用10微米高解析度「同步輻射紅外光譜顯微術（Infrared Micro-Spectroscopy, IMS）」，在厚度約30微米的化石試片進行非破壞式二維空間掃描，並比對「分子指紋（Molecular Fingerprint）」後，證實在祿豐龍肋骨化石的微血管通道中發現第一型膠原蛋白，其為血管壁的主要成分，有別於過去科學家將恐龍骨頭溶解後、再萃取出膠原蛋白的破壞性檢測。1060202

(中央社)