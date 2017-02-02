新春團拜 郭芳煜盼年金改革成功
勞動部今天舉行新春團拜，勞動部長郭芳煜致詞時說，今年不會像過去訂目標，只想到「聞雞起五」跟5個心願，其中之一就是年金改革成功。
6天年假結束後，各部會今天紛紛舉行新春團拜，勞動部也不例外，連監督年金改革聯盟理事長，同時也是勞動部技監的李來希都出席新春團拜。
郭芳煜致詞時表示，未來1年相信會比去年更好，最差也不會像去年這樣。勞基法修法過程中，還是做了很多事情，像是華航罷工案、基本工資調整、國道收費員跟復興航空的案子。
他指出，今年不會像過去一樣開支票，定幾個承諾跟目標希望大家達成，只有「聞雞起五」4個字，跟5個心願。
對勞動部員工，郭芳煜希望大家身體健康、心情愉快、出入平安、工作順利跟家庭和樂。
對於勞動部的5個心願，他說，最重要的是希望年金改革可以成功、1例1休順利推動，讓工時下降、失業降低、職災降低跟勞資爭議可以減少。
有趣的是當郭芳煜講到年金改革成功時，現場傳出笑聲並注目也在現場的李來希，但李來希並未表達意見。1060202
(中央社)
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