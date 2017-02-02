基市議會團拜 議長祈願基隆成為快樂城

我要評比

基隆市議會今天舉行新春團拜，議長宋瑋莉說，希望市府積極招商提高就業率，青年子弟都能回鄉工作，讓市民感受到基隆是座快樂的城市。

基隆市議會今天在1樓大廳舉行新春團拜茶會，宋瑋莉、副議長蔡旺璉和市議員們齊聚一堂，互道恭喜，副市長林永發、秘書長李銅城也率領府內一級主管到場祝賀，宋瑋莉等人逐一發送紅包，祝福大家心想事成、好運旺旺來。

宋瑋莉說，過去的一年裡，全體議員與議會同仁們努力、用心、認真地監督市政，讓基隆市議會經由公民團體評鑑為全國透明度第一的議會。

宋瑋莉表示，全體同仁今年仍會堅守崗位、繼續為民服務，更期盼未來的一年在基隆市議會的監督下，市府各項建設都能夠順利推展，也祝福市政順暢、國運昌隆。1060202

(中央社)