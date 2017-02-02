執行署台南分署今年首拍 撿便宜要快

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

法務部行政執行署台南分署7日將舉辦今年首次法拍會，拍賣物品包括BMW大7、3000年花梨木瘤會議桌等數百件物品，要撿便宜的人得把握機會。

台南分署今天指出，這些拍賣物品全來自欠稅人，共有37項、數量近百件，包括 BMW大7等多部車輛、3000年花梨木瘤會議桌、花梨木辦公桌椅、紅豆杉瘤茶几、黑膽石龍型茶盤、柚木沙發組、鐘乳石木雕、鋼琴、啤酒19箱、洋酒49瓶、菸品21條、名牌休閒鞋89雙等。

另外，還有歐洲高級皮草大衣1件、外內野棒球手套12個等變賣商品。

台南分署表示，拍賣商品分為有訂底價和未訂底價2種，變賣商品則是固定價格。

法拍會地點在台南市中西區府前路一段305號之1的台南分署中庭廣場，7日下午3時30分起開放民眾拍賣登記，下午4時起競價拍賣。1060202

(中央社)