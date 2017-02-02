開學收心操 教部盯每週運動150分鐘
中小學即將於13日開學，經過春節和寒假的放鬆，為協助學生回到規律生活，教育部緊盯學校，落實每週運動150分鐘。
春節假期常讓年輕人體重直線上升，體力卻大幅下滑，開學後如果沒有及時收心，回到正常作息，將嚴重影響課業學習。
教育部自103學年度開始推動「SH150方案」，即每週在校運動需達150分鐘，不包含體育課的時間。目前已有約5成學校達標。教育部提醒，開學後就要讓學生規律運動，平均每天在校運動30分鐘，上課會更有精神。
許多家長擔心學校課程排滿滿，根本擠不出時間運動，教育部承辦人員提出幾種方案，包括在第一節上課前安排30分鐘運動，包括集體跑操場、做健康操等。
另外一種模式是由學校自行調整某一節下課時間達20分鐘或30分鐘，讓學生可以到操場打球活動筋骨，其中在早上第2節下課時間效果最好，可以清醒頭腦。
很多學校規定學生至少要參加一個運動性社團，培養運動興趣和技能，還能順便交朋友，最能養成規律運動的習慣。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。