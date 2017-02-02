開學收心操 教部盯每週運動150分鐘

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中小學即將於13日開學，經過春節和寒假的放鬆，為協助學生回到規律生活，教育部緊盯學校，落實每週運動150分鐘。

春節假期常讓年輕人體重直線上升，體力卻大幅下滑，開學後如果沒有及時收心，回到正常作息，將嚴重影響課業學習。

教育部自103學年度開始推動「SH150方案」，即每週在校運動需達150分鐘，不包含體育課的時間。目前已有約5成學校達標。教育部提醒，開學後就要讓學生規律運動，平均每天在校運動30分鐘，上課會更有精神。

許多家長擔心學校課程排滿滿，根本擠不出時間運動，教育部承辦人員提出幾種方案，包括在第一節上課前安排30分鐘運動，包括集體跑操場、做健康操等。

另外一種模式是由學校自行調整某一節下課時間達20分鐘或30分鐘，讓學生可以到操場打球活動筋骨，其中在早上第2節下課時間效果最好，可以清醒頭腦。

很多學校規定學生至少要參加一個運動性社團，培養運動興趣和技能，還能順便交朋友，最能養成規律運動的習慣。1060202

(中央社)