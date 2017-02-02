雲林縣新任副縣長布達
雲林縣長李進勇今天布達新任副縣長丁彥哲，縣府團隊齊聚，新春互道恭喜，合力邁進迎接2017台灣燈會在雲林。
農曆春節連假過後上班第一天，李進勇在縣府一樓親民空間，布達副縣長丁彥哲人事令，期勉借重長才，縣府團隊再接再厲，率先各縣市成立電業公司，實現雲林成為綠能、農業的「雙首都」。
李進勇指出，丁彥哲今年46歲，擔任社會處長等公務資歷豐富完整，對縣府業務熟稔，尤其推動社會福利創新及精進作為，具體績效如打造實物銀行、幸福存款、首創全國輔具銀行、成立長青食堂、祖孫托育等。
丁彥哲表示，將輔佐縣長推動人民有感施政，首要解決垃圾問題，並配合中央長照2.0政策，運用中央資源，布建全縣388村里長照據點，協助推動發展綠能產業，讓住在雲林的民眾，都能安居樂業。1060202
(中央社)
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