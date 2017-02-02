川普移民禁令不只衝擊美國夢 更恐賠上未來經濟力

美國總統川普。(圖/美聯社資料照)

川普的移民禁令，於美國乃至世界各地皆掀起討論，不只國內反對聲浪大，許多穆斯林國家更對此提出嚴正抗議。對川普而言，這些非白人的外來移民，只會對美國利益造成損害，但事實真是如此嗎？美國媒體《Quartz》日前就發表一篇評論，佐以數據分析，指出美國能維持經濟優勢，正是倚賴外來技術移民，而川普對移民的態度，恐只會賠上美國未來的經濟力。

美國移民禁令爭議持續發燒，《Quartz》近來就發表一篇評論，認為美國之所以能在全球經濟上領有優勢，正是擁有比全世界其它國家還多的技術移民；其更整裡一份來自世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization）的數據，顯示從2000 年至 2010 年間，有超過194,600 名技術人員或發明家移民美國；而這樣的人數比德國、瑞士、英國等國家加總起來的人數還多。

美國技術移民人數遠甚於其它國家。(圖/翻攝自《Quartz》)

評論中指出，川普的移民禁令某種程度上，威脅到美國吸引優秀技術人才的優勢；而這些人才透過技術工作簽證（H-1B）得以於美國貢獻專業能力，但川普卻砲轟H-1B是不公平的，視他們搶走美國國內勞工大量工作。不過矛盾的是，川普又強調要保持美國吸引頂尖人才的重要性。

川普雖訴求「美國至上」，但評論中憂心地提道，這可能最終會讓許多技術人才投向其他國家的懷抱。像是加拿大政府就大打招聘廣告，鼓勵美國技術人才移民加國，馬來西亞與智利政府也祭出相關技術移民的政策。在人才至上的時代，各國都在拼命搶人才，川普新的移民政策恐讓美國經濟面臨未知風險。

(中時電子報)