趙薇凸肚懷二胎？ 工作室回應了

趙薇凸肚被傳懷二胎，對此，工作室做出回應。（圖／取材自關愛八卦協會、趙薇微博）

女星趙薇與富商黃有龍2008年步入禮堂，並育有6歲女兒「小四月」，不過近日趙薇被直擊一家三口遊杜拜，她穿著寬鬆、腳踩平底鞋，身材略顯豐腴，加上趙薇小腹凸起，疑似肚皮有喜，對此，趙薇工作室也做出回應。

趙薇在過年期間被網友目擊小腹凸起，全身散發孕味，照片中趙薇要彎腰照顧女兒，動作略顯困難，對此，《新浪娛樂》向趙薇工作室求證，談到趙薇被傳有孕，工作人員否認傳聞，並表示：「薇姐在休假中，只是衣著比較隨意寬鬆，沒有懷孕」。

趙薇因穿著寬鬆被疑有孕，對此，粉絲則認為趙薇本身就是做自己，加上趙薇對自己的家務事很低調，因此有個動靜都會引發熱議。

(中時電子報)