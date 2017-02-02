溫碧霞泳衣照露半球 網讚全場最嫩

溫碧霞新照大露半球。（圖／取自溫碧霞微博）

已經年屆50歲的溫碧霞，今年農曆春年帶著老公與兒子外出度假，先前她才po出在海邊的美照，美到不科學的模樣又一次驚艷粉絲。不過她今又曬出與家人一同在水上戲水的照片，穿著紅色高衩泳衣的溫碧霞，不僅露出美腿，一張照片還讓露出半個酥胸，相當火辣。

溫碧霞今天貼出與親友在泳池上的戲水照，她穿上紅色連身泳裝、躺在現正當紅的超大造型浮板上，露出一雙玉腿，完全不像50歲熟女的身材，其中幾張正面照，還露出半胸，難得性感。

粉絲見狀後，紛紛讚溫碧霞「不老女神」封號名不虛傳，儘管她是與親友一起入鏡，她外型保養得宜，看上去的確還是全場最嫩之姿，讓人佩服。

(中時電子報)