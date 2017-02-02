廣東2016年查處廳級幹部149人 縣處級1014人
中央紀委監察部網站2日宣布，2016年，廣東省各級紀檢監察機關保持懲治腐敗力度不減、尺度不鬆，重點審查不收斂不收手，問題線索反映集中、群眾反映強烈，現在重要崗位且可能還要提拔使用的領導幹部。
一年來，共處置問題線索28172條，初核25906條；立案17351件，同比上升16.5%；結案17014件，同比上升27.6%；處分16371人，同比上升26.1%。查處地廳級幹部149人，縣處級幹部1014人。2016年，全省紀檢監察機關受理信訪舉報量下降10.3%，涉及省管幹部的初次舉報下降3.6%，巡視發現涉及領導幹部嚴重違紀問題線索也大幅度下降，減存量、遏增量取得成效。
此外，廣東加大國際追逃追贓力度。去年，共追回外逃人員147人，其中「百名紅通人員」2人，國家工作人員11人。發揮信訪舉報的問題線索主渠道作用，全省紀檢監察機關共受理信訪舉報61715件，其中檢舉控告類50984件。
(旺報)
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