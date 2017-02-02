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法新社報導，東京股市今天收黑，主因日圓走強及市場對全球經濟在川普上任後的前景感到擔憂。

日經指數收盤下跌1.22%或233.50點，來到18914.58點。東證一部指數收盤下跌1.14%或17.36點，來到1510.41點。1060202

(中央社)