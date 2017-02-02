巴西黃熱病疫情升溫 30天死逾百人

到巴西旅遊得當心，疾管署今表示，今年截至1月30日，巴西共通報568例黃熱病疑似病例，造成113人死亡，呼籲計畫前往該國民眾，提早10天先進行疫苗接種諮詢，做好防蚊措施。

疾管署表示，黃熱病是透過蚊子叮咬傳播，潛伏期為3至6天，典型症狀包括猝發性冷顫、頭痛、背痛、全身肌肉痛、食慾不振、噁心、嘔吐；部分患者在數小時至1天後進入中毒期，會有發燒、黃疸、蛋白尿及出血徵候，如流鼻血、牙齦出血、吐血或黑便，甚至出現肝臟或腎臟衰竭而導致無尿等情形。

根據國際監測資料顯示，巴西近期黃熱病病例持續增加，且疫情有擴散趨勢，疾病管制署日前已將該國黃熱病旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch），今年1月的疫情多集中在米納斯吉拉斯州。

疾管署指出，世界衛生組織日前也強調，巴西因人口與動物的流動、部分地區疫苗覆蓋率低等因素，預期疫情可能擴散且傳播風險高。

因此，世衛組織也增列風險地區，包括巴西的巴伊亞州（Bahia State）南部及西南部部分行政區、聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo State，除維多利亞市區以外全區）、里約熱內盧州（Rio de Janeiro State）北方部分行政區等。

疾管署強調，黃熱病目前並無特效藥物可治療，接種疫苗及落實防蚊措施可有效降低感染風險，提醒民眾如需前往流行地區，行前2至4週可至旅遊醫學門診諮詢及接種疫苗，在當地停留期間應採取防蚊措施，像是使用衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗紗門的房舍、穿著淺色長袖衣褲等。

民眾入境時如出現疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員，返家後如有不適，應儘速就醫，並向醫師說明旅遊及接觸史，以利診斷治療，相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）「國際旅遊與健康」專區，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060202

(中央社)