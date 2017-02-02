北韓批韓美軍演是核戰演習 南韓譴責

南韓統一部官員今天在記者會上表示，韓美將於3月舉行的聯合軍演是例行防禦訓練，北韓卻歪曲事實並威脅以所謂的核武器和先發制人的打擊，南韓政府對此表示強烈譴責。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓統一部官員表示，若北韓希望改善南北韓關係並實現朝鮮半島和平，必須停止挑釁言行，以真誠的態度選擇改變，返回無核化道路。

北韓對南韓宣傳統戰機構「祖國和平統一委員會」於1日發表發言人談話提及「關鍵決斷」和「鷂鷹」韓美聯合軍演，聲稱當前北韓的戰略地位已發生變化，韓美兩國卻進行核戰爭演習，這將造成何種後果不必多言。1060202

(中央社)