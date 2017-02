打臉川普 加州聯邦法官允被禁7國公民入境

川普的移民禁令,再度遭到法院的抵制。(圖/美聯社)

下令禁止中東7國公民入境美國的川普(Donald Trump),如今再一次遭到美國聯邦法院的打臉,加州聯邦地區法院(United States District Court for the Central District of California)法官畢羅特(Andre Birotte Jr.)發出法院命令,要求加州官方相關單位,讓原先被禁止的這些公民能依法入境美國。目前已經有至少4州的聯邦法官發出限制命令,凍結這條禁令,隨著抗議和輿論反彈聲浪漸高,恐怕會有愈來愈多州選擇跟進。

據路透社(Reuters)報導,美國新總統川普日前簽下禁止7個伊斯蘭國家公民入境美國的命令,在國內外引發喧然大波,科技業和法學界紛紛出面聲援。加州聯邦地區法院法官畢羅特,今日更發出法院命令,凍結川普總統的行政命令,要求加州地區內的相關單位,讓包含敘利亞、葉門、伊拉克等7國公民正常入境。對此法院命令,聯邦政府的司法部、國土安全部和國務院尚無任何回應。

目前任職於加州聯邦地區法院的畢羅特法官,做出最新的法院命令要求洛杉磯機場放行。(圖/美國司法部網站)

川普上任後,行政命令有如追趕岳飛的金牌一般連發多道,其中以限制伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞、敘利亞、蘇丹、利比亞共7國公民入境美國的命令最引人注目。這個突如其來的命令,不僅讓眾多科技業大廠開砲,更讓整體輿論呈現近乎沸騰的狀態。一向以移民大國自居的美國,如今卻陷入開放和限制的兩難困境中。

由於對7國公民的禁令屬於總統行政命令(Executive order),一旦有人向法院提出抗告,法院是有權力能做出暫停執行的假處分,來凍結或限制這個命令的效力。包含加州,美國已有5個州的聯邦法官限制禁令的假處分。谷歌(Google)等大公司更提供大筆資金,協助被阻擋在海關之外的民眾提出訴訟,挑戰川普的行政命令。川普甫一上任就開啟兩個「潘多拉的大盒子」,接下來該如何收尾,將是對他執政能力的一大挑戰。

(中時電子報)