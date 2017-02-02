打臉川普 加州聯邦法官允被禁7國公民入境

川普的移民禁令，再度遭到法院的抵制。（圖/美聯社）

下令禁止中東7國公民入境美國的川普（Donald Trump），如今再一次遭到美國聯邦法院的打臉，加州聯邦地區法院（United States District Court for the Central District of California）法官畢羅特（Andre Birotte Jr.）發出法院命令，要求加州官方相關單位，讓原先被禁止的這些公民能依法入境美國。目前已經有至少4州的聯邦法官發出限制命令，凍結這條禁令，隨著抗議和輿論反彈聲浪漸高，恐怕會有愈來愈多州選擇跟進。

據路透社（Reuters）報導，美國新總統川普日前簽下禁止7個伊斯蘭國家公民入境美國的命令，在國內外引發喧然大波，科技業和法學界紛紛出面聲援。加州聯邦地區法院法官畢羅特，今日更發出法院命令，凍結川普總統的行政命令，要求加州地區內的相關單位，讓包含敘利亞、葉門、伊拉克等7國公民正常入境。對此法院命令，聯邦政府的司法部、國土安全部和國務院尚無任何回應。

目前任職於加州聯邦地區法院的畢羅特法官，做出最新的法院命令要求洛杉磯機場放行。（圖/美國司法部網站）

川普上任後，行政命令有如追趕岳飛的金牌一般連發多道，其中以限制伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞、敘利亞、蘇丹、利比亞共7國公民入境美國的命令最引人注目。這個突如其來的命令，不僅讓眾多科技業大廠開砲，更讓整體輿論呈現近乎沸騰的狀態。一向以移民大國自居的美國，如今卻陷入開放和限制的兩難困境中。

由於對7國公民的禁令屬於總統行政命令（Executive order），一旦有人向法院提出抗告，法院是有權力能做出暫停執行的假處分，來凍結或限制這個命令的效力。包含加州，美國已有5個州的聯邦法官限制禁令的假處分。谷歌（Google）等大公司更提供大筆資金，協助被阻擋在海關之外的民眾提出訴訟，挑戰川普的行政命令。川普甫一上任就開啟兩個「潘多拉的大盒子」，接下來該如何收尾，將是對他執政能力的一大挑戰。

(中時電子報)