連鎖咖啡凍未條 85°C漲聲響起

85°C販售美式、招牌與拿鐵咖啡3款飲品（大、中、小杯），即日起售價各調漲5元，僅小杯美式咖啡維持原價。（圖片提供／85°C）

連鎖咖啡業者85°C漲價了，1月28日（大年初一）起，店內販售美式、招牌與拿鐵咖啡3款飲品各調漲5元（大、中、小杯），除小杯美式咖啡維持原價不變，其餘漲幅約7.49~8.86%。

85°C行銷公關總監鐘靜如說，此次部分產品售價調整原因有二，其一，原物料成本大幅上漲，近期奶製品、糖類、咖啡豆與蛋類價格上升，漲幅約10%;其二，因應政府一例一休，全台85°C有400間門市，其中366間為加盟店，佔總店數92%，加盟店計時人員比例甚高，一例一休政策造成人事成本提高，為維護加盟主經營調漲3款飲品售價，並強調其餘商品價格並未調整，此次調漲品項僅佔85°C總商品數2.5％。

(中時)