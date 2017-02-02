財神爺魅力新加坡無法擋

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新加坡的諸多神明中，財神爺應是最普遍受到華人青睞的神明之一，盼來年財源廣進。中央社記者黃自強新加坡攝 106年2月2日

特派員看世界專欄農曆春節喜迎財神爺，一向是新加坡華人社群頭等大事，馬虎不得，舉凡上班族、企業老闆，莫不引頸翹望獲財神爺眷顧，盼來年彌漫財氣，財源廣進笑呵呵。

彈丸之地的新加坡，外商相繼進駐設立企業總部，新加坡政府長期努力的結果，成功讓這裡成為東南亞重要金融中心。

新加坡民間企業能夠運用現代化企管經驗、知識經濟、產業升級，獲取利潤，上班族進修充電，強化競爭能力，創造加薪條件，但即便如此，他們仍積極擁抱財神爺，讓農曆春節迎財神爺習俗內化在華人社群心目之中。

因此，在新加坡的諸多神明之中，財神爺應是最普遍受到華人青睞的神明。新加坡北邊的三巴旺地區以財神爺為主神的財神廟，遠近馳名，香火鼎盛。

三巴旺財神廟從今年除夕夜到大年初一凌晨是接財神爺的時辰。道長們會舉行接財神儀式，善男信女們將長香接回家並插在神明香爐中，盼來年財源廣進。

新加坡經濟發展快速，各項生活指數水漲船高，新加坡人莫不希望受到財神爺眷顧，上班族希望獲老闆加薪，企業主希望生意訂單接不完，平民百姓要中樂透彩「多多」（TOTO），獲得這份從天上降臨的最實惠「禮物」。

換句話說，新加坡雖然長期和國際接軌，華人社群在努力工作獲取更大利潤之餘，內心深處仍希望獲得財神爺保佑，因此，四馬路的五路財神一直都是善男信女們最常祭拜的心靈寄託。

新加坡?菜芭城隍廟今年主辦的丁酉年春節廟會，不僅春節前有亮燈開鑼儀式，大年初一的子時更鼓齊鳴共同迎接財神爺，期盼「祥鐘打一打，祈求人人有錢拿」，「祥鐘撞一撞，祈求新年運氣旺」。

財神爺對新加坡人的魅力始終無法擋，新加坡牛車水年貨大街亮燈儀式中，財神爺穿梭人群巡行，旋即受到民眾包圍，競相握手沾「財氣」，同時搶著撫摸金元寶，足證財神爺對新加坡人民的心目中是何等重要。

正所謂「君子愛財，取之有道」，積極創造各種有利條件，讓企業轉型提升競爭力，上班族與時俱進能力技術，新加坡透過政府廣開「財庫」、民間補「財運」方式，讓新加坡無形之中獲得財神爺加持，留住錢財運勢，國事順利，財源廣進。1060202

(中央社)