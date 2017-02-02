試乘機場捷運 蘇嘉全打90分

立法院長蘇嘉全今天試乘機場捷運，他表示，對這趟試乘感到滿意，未感受到搖晃而有不舒服的感覺，若以時間準度來看，機捷至少有90分以上。

機場捷運今天起進行為期1個月的試營運，立法院長蘇嘉全今天下午在桃園市長鄭文燦的陪同下，率立法院秘書長林志嘉以及民進黨立委鄭運鵬、陳賴素美、李昆澤等人進行試乘。

一行人從台北車站A1站出發，搭乘直達車前往桃園機場第二航廈A13站。 在上車前，蘇嘉全表示，對這條捷運線充滿期待，就好像結婚前的小姐先生一樣，充滿期待，希望今天試乘會非常滿意。

蘇嘉全在抵達桃園機場後受訪指出，一上捷運車廂，感受就不一樣，車廂內部裝潢、各方面設置，包括放置行李的地方，都非常寬闊，座椅下甚至可以放置行李。上下坡都很穩，對這趟試乘感到滿意。

對於有民眾試乘指出有頭暈不舒服的情況，蘇嘉全說，他沒有感受到非常搖晃，沒有感覺到不舒服，車廂隔音做得很好，不受外面聲音干擾，椅子也很寬，車廂色調也非常調和。

媒體詢問，對機捷打幾分？蘇嘉全指出，可在預期的40分鐘內分秒不差從台北車站到桃園機場，這是過去走高速公路到桃園機場時無法想像的，若以時間準度來看，至少有90分以上，希望1個月後正式營運可以達到95分，甚至100分，他對桃園市長鄭文燦有信心。1060202

(中央社)