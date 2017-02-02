最瘋狂高球賽 鳳凰城公開賽即將開打

彷彿高球界嘉年華，素有「最瘋狂高爾夫賽」的鳳凰城公開賽即將開打，PGA tour菜鳥、台灣高球好手潘政琮也將首度體驗這場「瘋狂」的比賽。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金670萬美元（約新台幣2億845萬元）的鳳凰城公開賽（Waste Management Phoenix Open ）當地時間2日起將在美國的亞利桑那州開打，上週在農保公開賽（Farmers Insurance Open ）拿下並列第2的潘政琮將參賽。

高球比賽大賽等級的賽事，每一回合約可吸引3、4萬人進場，4回合下來頂多16萬人到場看球，但鳳凰城公開賽去年創下超過61萬人進場的驚人記錄，鳳凰城公開賽會被形容為「瘋狂」，魅力可見一斑。

鳳凰城公開賽之所以吸引人，成功的原因在於它有別其他高球賽事的形象，不同於一般高爾夫運動給人溫文儒雅的紳士印象，鳳凰城公開賽創新的經營方式，結合運動與休閒，讓觀眾白天看比賽、晚上看演唱會，成為當地每年最受矚目的運動賽事。

尤其在第16洞，主辦單位總在比賽前建起可容納2萬人的臨時看台，座位區包圍著球道，讓觀眾彷彿置身美國職棒大聯盟（MLB）、職業美式足球（NFL）比賽現場般，感到熱血沸騰。

對於選手來說，踏進鳳凰城公開賽的第16洞，就彷彿成為走進古羅馬競技場（Colosseum）的神鬼戰士（Gladiator），隨著觀眾的歡聲雷動，要在場內決一生死。

包括選手與球迷的互動，場邊的喧囂，讓鳳凰城公開賽彷彿高球界的嘉年華，也讓這場比賽成為眾多球員的口袋名單中，每年必打的比賽之一。1060202

(中央社)