稱飛彈無違決議 伊朗斥美警告無根據
伊朗今天將美國總統川普政府對其近日試射飛彈發出的警告斥為沒有根據，而且「具有挑釁性質」。
伊朗通訊社（IRNA）引述伊朗外交部發言人卡薩米（Bahram Ghasemi）的話說：「美國總統川普的國家安全顧問所言毫無根據、舊調重彈而且具有挑釁性質。」
川普本人今天稍早推文表示，伊朗因1月29日試射飛彈，而在如今正式「受到警告」。
美國國家安全顧問佛林（Michael Flynn）堅稱，伊朗飛彈試射「違反聯合國安全理事會第2231號決議」。決議文中要求伊朗，不得測試可投射核武的飛彈。
伊朗昨天證實，確已試射1枚彈道飛彈，但否認這違反與國際間所簽署核子協定的條件。
伊朗當局說，其所擁有的飛彈並不違反聯合國決議，因為這些飛彈純粹基於防衛目的而設計，並不能裝置核子彈頭。1060203
(中央社)
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